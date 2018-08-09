روسيا تسجن شابا تورط في مخطط لتفجير كاتدرائية في سانت بطرسبرغ
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كاتدرائية كازان في سانت بطرسبرغ(afp_tickers)
أمرت محكمة روسية الخميس بسجن مراهق بتهمة دعم تنظيم الدولة الاسلامية والتخطيط لمهاجمة كاتدرائية كازان في مدينة سانت بطرسبرغ التي تعتبر مقصدا للسياح.
وأصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على المراهق يفغيني يفيموف (18 عاما) في سجن مشدد الحراسة، بحسب وكالة ريا نوفوستي للأنباء.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعلن جهاز الأمن الروسي تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطط لهجوم في وقت لاحق من ذلك الشهر، وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب على مساعدته في هذه القضية.
وقال بوتين ان وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي إيه) قدمت معلومات حول شخصين خططا للهجوم.
وكان يفيموف يدرس اللغة الإنكليزية في مدرسة خاصة عند اعتقاله في كانون الأول/ديسمبر.
واستأجر حاوية شحن في وسط سانت بطرسبرغ حيث عثر المحققون على مواد كيميائية ومعدات تستخدم لصنع عبوات ناسفة.
وقال يفيموف للمحكمة انه كان على اتصال مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا شجعوه على تنفيذ الاعتداء وكان ينوي تفجير نفسه أثناء قداس.
إلا أنه قال أنه غير رأيه معربا عن سروره بفشل محاولته لتصنيع متفجرات.
وفي قاعة المحكمة طلب يفيموف الغفران قائلا أنه ينوي قضاء وقته في السجن في الدراسة.
وسجنت السلطات الروسية شخصين لعدم ابلاغهما عن مخططي الهجوم رغم "معلومات موثوقة" لديهما وكذلك حيازتهما أسلحة بشكل غير قانوني.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب