روسيا تطلع مجلس الأمن الثلاثاء على نتائج قمة طهران حول مصير إدلب
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جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 28 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن لاطلاعه على ما توصلت إليه القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا التي عقدت الجمعة في طهران لبحث مصير محافظة إدلب، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الاثنين.
ومن المتوقع ان يلتئم مجلس الأمن الثلاثاء عند الساعة 11:00 (16:00 ت غ) من أجل الاستماع للإحاطة الروسية في وقت تستعد القوات السورية، مدعومة من روسيا وإيران، لعملية عسكرية كبرى من أجل استعادة إدلب، آخر معقل للجهاديين ومقاتلي المعارضة في سوريا.
وتحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في حال حصول هجوم على المحافظة التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريبا من النازحين.
والجمعة فشل رؤساء إيران وتركيا وروسيا في التوصل الى إتفاق يجنب المحافظة هجوما واسع النطاق.
وفي اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب عقد الجمعة بمبادرة من واشنطن، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة تشكل "هدفا مشروعا للتصفية".
وتخشى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين في الهجوم المرتقب على إدلب.
وأعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن اجتماع الثلاثاء سيخصص لـ"إطلاع أعضاء المجلس على نتائج" قمة طهران التي عقدتها الدول الراعية لمحادثات أستانا.
وبدأت محادثات أستانا بعد التدخل الروسي في سوريا في 2015 الذي شكل نقطة تحوّل في النزاع لصالح النظام برئاسة بشار الأسد. وطغت تلك المحادثات على مفاوضات جنيف التي كانت تقودها الأمم المتحدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب