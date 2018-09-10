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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 06:25 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:25

جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 28 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)