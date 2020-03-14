هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 09:01 ص

امرأة ترتدي قناعا واقيا جراء المخاوف الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في محطة للمترو في موسكو بتاريخ 13 آذار/مارس 2020

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بيان السبت أن بلاده ستتوقف عن استقبال الأجانب اعتبارا من منتصف ليل السبت وستغلق حدودها البرية مع النروج وبولندا.

وأضاف في بيانه أن الحظر سيطبق على كل أجنبي مسافر "لأسباب مهنية أو خاصة أو دراسية أو سياحية" ، باستثناء مواطني بيلاروسيا و"أعضاء الوفود الرسمية" ومن لديهم تصريح إقامة في روسيا.

وتشترك روسيا بحدود برية قصيرة مع بولندا في جنوب جيب كالينينغراد. كما أن لها حدوداً مع أقصى شمال النرويج، طولها حوالى 200 كيلومتر.

وسجلت موسكو 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد لكن دون وفيات، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت الجمعة.

كما أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها ستخفض عدد الممرات الجوية إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الاثنين لاحتواء الفيروس.

وأغلقت روسيا بالفعل حدودها مع الصين، وفرضت قيوداً على استقبال القادمين من إيران وكوريا الجنوبية لمنع انتشار المرض.

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