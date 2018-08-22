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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 02:31 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:31

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن روسيا أرسلت أكثر من 63 ألف جندي إلى سوريا خلال مشاركتها في النزاع في ذلك البلد.

وقالت الوزارة في تسجيل فيديو عن الحملة الروسية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ 2015 أن مجموع 63012 جندياً روسياً "حصلوا على خبرة قتالية" في سوريا.

ويشمل هذا الرقم 25738 ضابطا و434 جنرالاً إضافة إلى 4329 مختصا في المدفعية والصواريخ، بحسب الوزارة.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كانون الأول/ديسمبر 2017 أن أكثر من 48 ألف عسكري روسي شاركوا في الحملة في سوريا.

وفي كانون الأول الماضي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بسحب معظم القوات الروسية من سوريا.

إلا أن الرئيس الروسي اوضح لاحقاً أن الجيش سيبقى في سوريا "طالما كان ذلك مفيدا" ولا يخطط للانسحاب بعد.

وقالت الوزارة الأربعاء أن قوات الجو الروسية قامت بأكثر من 39 ألف طلعة وقتلت "أكثر من 86 ألف مسلح" ودمرت 121466 "هدفاً إرهابياً".

وأضافت أن قواتها اختبرت 231 نوعاً من الأسلحة الحديثة في سوريا ومن بينها طائرات وأنظمة ارض جو، وصواريخ كروز وغيرها.

ولم يشر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية.

وشكل تدخل موسكو في الحرب لدعم الرئيس السوري بشار الاسد نقطة تحول في النزاع الذي أدى منذ بدايته في 2011 إلى مقتل أكثر من 350 الف شخص وتشريد الملايين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب