روسيا تقول أن موظفين اميركيين زاروا الاميركي المحتجز بتهمة التجسس

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 04:44 م

علم روسي بالقرب من مبنى السفارة الأميركي في موسكو في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم السماح لموظفين من القنصلية الأميركية بزيارة مواطن اميركي احتجزته موسكو بتهمة التجسس.

وجرت الزيارة بعد خمسة أيام من احتجاز بول ويلان (48 عاما) في العاصمة الروسية الجمعة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن وزارة الخارجية قولها إن "روسيا سمحت بوصول موظفي القنصلية الأميركية إلى المواطن الاميركي بول ويلان".

ويواجه ويلان حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حال ادانته، بحسب الوزارة.

وأعلن جهاز الأمن الروسي "اف اس بي" الاثنين أنه احتجز المواطن الأميركي وقال إنه "كان يقوم بعمل تجسسي".

وقالت عائلته إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف ونفت عنه تهم التجسس.

وفي وقت سابق الاربعاء صرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو للصحافيين أثناء زيارة الى البرازيل حيث شارك في تنصيب رئيس البلاد الجديد، ان واشنطن تنتظر السماح بزيارة ويلان.

وويلان (48 عاما) هو عنصر مارينز سابق يعمل حاليا مديرا للأمن العالمي في شركة "بورغوارنر" الأميركية لقطع السيارات.

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