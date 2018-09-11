محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 03:55 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:55

نسوة واطفال يغادرون مع مقتنياتهم على الطريق الرئيسي الذي يربط دمشق بحلب، قرب بلدة سراقب بمحافظة إدلب، هربا من القصف في 11 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)