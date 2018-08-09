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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 10:54 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:54

سجل الروبل تراجعا في 9 آب/أغسطس 2018 بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا

ندد الكرملين الخميس بالعقوبات الاقتصادية الاميركية الجديدة على خلفية قضية الهجوم بغاز الاعصاب نوفيتشوك في بريطانيا باعتبارها "غير مقبولة على الاطلاق وغير شرعية" لكنه قال في الوقت نفسه انه "لا يزال يأمل" في علاقات بناءة مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نعتبر الاعلان عن قيود جديدة مرتبطة بقضية سالزبري غير مقبول على الاطلاق ونعتبرها غير شرعية" لكنه أضاف ان "موسكو لا تزال تأمل في اقامة علاقات بناءة مع واشنطن".

وسجلت البورصة الروسية تراجعا الخميس على وقع العقوبات الاميركية الجديدة.

وبعد أقل من شهر على قمة هلسنكي بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، عادت المواجهة مجددا. وفي الوقت الذي كانت فيه روسيا قلقة من مبادرات البرلمانيين الأميركيين المستعدين لمعاقبتها، جاء الهجوم من الإدارة نفسها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أنها "كشفت بأن الحكومة الروسية استخدمت الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في خرق للقوانين الدولية" في عملية تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا مطلع آذار/مارس في سالزبري ببريطانيا. وفي أعقاب ذلك تم تبادل طرد الدبلوماسيين بين موسكو وأبرز دول الغرب في الربيع.

واعتبارا من صباح الخميس لم ينتظر المستثمرون وخفضوا رهاناتهم على الأصول الروسية. وتراجع الروبل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرابة عامين وتجاوز سعر الدولار 66 روبل صباحا. في حين تجاوز اليورو 77 روبل لأول مرة منذ نيسان/ابريل.

وفقد مؤشر "ار تي اس" في بورصة موسكو 2,3% و"مويكس" 0,70%.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه إن العقوبات تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا "حساسة" كتلك المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية ومعدات المعايرة وهي تكنولوجيا كان يسمح ببيعها سابقاً كل حالة على حدة. وقد تشمل هذه العقوبات، وفق المسؤول نفسه، صادرات بمئات الملايين من الدولارات إلى روسيا.

وفي حال عدم احترام هذه المطالب سيتم إصدار دفعة جديدة من العقوبات "الصارمة" كما قال المسؤول الأميركي حتى أنها قد تذهب إلى حد منع شركات الطيران الروسية من الهبوط في المطارات الأميركية أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونتيجة ذلك تراجع سهم شركة ايروفلوت الروسية 10% في البورصة لدى بدء التداول.

- "رسالة لا لبس فيها" -

وقال محللون في مصرف ألفا الروسي إن "العقوبات بحد ذاتها غير مدمرة لكنها ستؤثر على رغبة المستثمرين وعلى الثقة للاستثمار في روسيا".

وأضافوا "من جهة أخرى قد تخفض الضغوط على إدارة ترامب لدعم العقوبات التي اقترحتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على صلة بالتدخل المفترض في الانتخابات التي تنص على منع شراء الديون الروسية السيادية وهذا ما قد يكون أكثر خطورة".

واعتبارا من الأربعاء تأثرت الأسواق المالية الروسية بعد نشر مقالات في الصحف الروسية أشارات إلى عزم البرلمانيين الأميركيين على استهداف الدين العام الروسي. ويثير مثل هذا الاجراء مخاوف كبرى لدى المستثمرين في روسيا منذ فرض أولى العقوبات على موسكو بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014.

ونهاية 2016 خرج الاقتصاد الروسي من ركود دام عامين بسبب العقوبات المفروضة بسبب أزمة اوكرانيا وانهيار أسعار النفط حينها.

ورحبت لندن بالتدابير الأميركية الجديدة وقال متحدث باسم الحكومة ""رد دولي قوي على استخدام الأسلحة الكيميائية في شوارع سالزبري يبعث لروسيا رسالة لا لبس فيها بأن سلوكها المتهور لن يبقى دون عقاب".

وكانت لندن نسبت الى الحكومة الروسية مسؤولية تسميم سكريبال وابنته بغاز توفيتشوك الذي طور في الاتحاد السوفياتي السابق في نهاية الحرب الباردة. ونفت موسكو أي علاقة لها بالموضوع مطالبة بأدلة.

وتوفيت بريطانية في ال44 هي أم لثلاثة اولاد في الثامن من تموز/يوليو بعد تعرضها للغاز من زجاجة عطر.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تعرضت لغاز نوفيتشوك وطلبت لندن من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تحديد بشكل مستقل طبيعة" هذه المادة. وتحقيق المنظمة مستمر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب