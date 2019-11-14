هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 12:08 م

عناصر من الشرطة الروسية قرب مطار مدينة القامشلي أثناء توجههم للقيام بدورية على طول الحدود في شمال شرق سوريا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بموجب الاتفاق الروسي التركي

اعلن الجيش الروسي الخميس أنه نشر في قاعدة عسكرية مروحيات وصواريخ أرض جو في القامشلي بشمال شرق سوريا، المنطقة التي كان يتمركز فيها الأميركيون من قبل.

وقال قائد القاعدة الكومندان تيمور خجاييف لوكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس إن هذه القاعدة التي تسمى رسميا "مكتب القيادة الجوية" ستنظم "عمليات تحليق متواصلة (...) لحماية الأراضي والدفاع عنها".

وأضاف أن العديد من المروحيات القتالية وصلت إلى القاعدة، موضحا أنها ستقدم الدعم للشرطة العسكرية الروسية التي تقوم بدوريات مشتركة مع الجيش التركي في هذا القطاع.

وبثت قناة التلفزيون الروسية "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع، لقطات لوصول المروحيات الثلاث إلى القامشلي، يظهر فيها أيضا النظام الدفاعي المضاد للطائرات "بانتسير".

وقبل أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر سحبها، كانت القوات الأميركية منتشرة في القامشلي التي تقع على الحدود مع تركيا وتعد أكبر مدينة كردية في شمال شرق سوريا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك