هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 01:42 م

استعراض منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو بتاريخ 3 أيار/مايو 2018

أعلنت روسيا الثلاثاء أنها نشرت منظومتها الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ "إس-400" في منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد التي تضم ثاني أكبر مدنها سان بطرسبورغ.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم نشر أنظمة الدفاع الجوي الأحدث +إس-400+ بحالة تأهب في منطقة لينينغراد لحماية المواقع العسكرية والإدارية والمدنية".

وتعد منظومة صواريخ أرض-جو من طراز "إس-400" بين الأسلحة الروسية الأكثر تطورا.

وقال مسؤول لدى وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ لوكالة فرانس برس إن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة "إس-300" السابقة لكنه رفض كشف عدد الصواريخ التي سيتم نشرها.

وتم اختبار الصواريخ أول مرة في منطقة أستراخان الجنوبية قبل نقلها نحو 2000 كلم شمالا.

ويتوقع أن يتم نشر منظومة "إس-400" هذا الشهر كذلك في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا.

وتخطط تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي لشراء منظومة "إس-400" من روسيا رغم تحذيرات الحلف من عدم توافقها مع أنظمته للدفاع الجوي.

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