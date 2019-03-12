أعلنت روسيا الثلاثاء أنها نشرت منظومتها الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ "إس-400" في منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد التي تضم ثاني أكبر مدنها سان بطرسبورغ.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم نشر أنظمة الدفاع الجوي الأحدث +إس-400+ بحالة تأهب في منطقة لينينغراد لحماية المواقع العسكرية والإدارية والمدنية".
وتعد منظومة صواريخ أرض-جو من طراز "إس-400" بين الأسلحة الروسية الأكثر تطورا.
وقال مسؤول لدى وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ لوكالة فرانس برس إن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة "إس-300" السابقة لكنه رفض كشف عدد الصواريخ التي سيتم نشرها.
وتم اختبار الصواريخ أول مرة في منطقة أستراخان الجنوبية قبل نقلها نحو 2000 كلم شمالا.
ويتوقع أن يتم نشر منظومة "إس-400" هذا الشهر كذلك في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا.
وتخطط تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي لشراء منظومة "إس-400" من روسيا رغم تحذيرات الحلف من عدم توافقها مع أنظمته للدفاع الجوي.