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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 01:00 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 01:00

لقطة من تسجيل مصور بثته وحدة التسجيل التابعة للبرلمان البريطاني تظهر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث أمام النواب في مجلس العموم عن الهجوم الذي استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال. تحدثت ماي في لندن بتاريخ 12 آذار/مارس 2018

انتقدت موسكو السلطات البريطانية بشدة الثلاثاء بسبب اتهامها بالضلوع في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، واتهمتها بانها تسعى الى تقويض مصداقية موسكو، وطالبتها بالسماح لها بالحصول على عينات من غاز الاعصاب المستخدم في الهجوم.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني لديها بسبب تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنه من المرجح جدا ان تكون روسيا وراء تسميم الجاسوس السابق، وأن لندن ستفكر بطرق للرد على ذلك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها ان "الحادث هو محاولة أخرى قذرة من قبل السلطات البريطانية لتقويض مصداقية روسيا" مضيفة ان التهديدات بفرض عقوبات "لن تمر دون رد".

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه كان ينبغي على بريطانيا ان ترسل لموسكو طلبا رسميا بشأن المادة التي استخدمت على اراضيها.

وطالب لافروف بالحصول على عينات من المادة التي استخدمت لتسميم العميل المزدوج السابق وابنته يوليا في 4 اذار/مارس، والتي قالت ماي انه غاز اعصاب قوي يسمى "نوفيتشوك" طورته السلطات الروسية.

واضاف "طالبنا عبر مذكرة رسمية بالحصول على هذه المادة" مضيفا ان روسيا طلبت كذلك اطلاعها على التحقيق "لكن طلباتنا رفضت".

واكد على براءة موسكو من تسميم العميل السابق، مشددا على استعدادها للتعاون مع لندن.

وقال "روسيا ليست مذنبة، بل هي مستعدة للتعاون بموجب معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية اذا تكبدت لندن العناء وقبلت بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه هذه المعاهدة".

أما رئيس البرلمان الروسي فياشيسلاف فولودين فقال ان فضيحة التسميم هي مؤامرة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة الاحد.

ونقلت عنه وكالات الانباء قوله "هذا عمل مخطط له ليؤثر على الحملة الانتخابية .. هذا تدخل في شؤوننا وفي انتخاباتنا".

وقال سفير بريطانيا في لاهاي بيتر ويلسون ان لندن تتوقع من روسيا ان تقدم بيانا الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول غاز الاعصاب الذي تم استخدامه في بريطانيا.

وصرح للصحافيين "ما نريده من الروس اليوم هو ان يكشفوا عن برنامجهم للأسلحة الكيميائية".

الا ان ممثل روسيا في المنظمة الكسندر شولغين قال ان على لندن ان "تتوقف عن الهستيريا"، واعتبر المهلة النهائية نهاية الثلاثاء لروسيا لتوفير معلومات "غير مقبولة اطلاقا".

وقال "سنطالب بدليل ملموس على +البصمات الروسية+ في هذه القضية المهمة" بحسب بيان وزارة الخارجية.

من ناحيتها اعتبرت المانيا انه "امر خطير" ان تكون لروسيا صلة بالهجوم على الجاسوس السابق.

وقال وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل الثلاثاء في بيان بعد حديث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون "نحن نتضامن مع اصدقائنا البريطانيين في هذه المسألة، وعلى اتصال دائم مع الحكومة البريطانية".

واضاف "الامر واضح: يجب احالة مرتكبي هذا العمل امام القضاء. اذا ثبت ان روسيا وراءه، فان ذلك سيكون امراً خطيراً للغاية".

كما وصفت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هذا الهجوم بانه "مقلق للغاية".

وقال المدير العام للمنظمة أحمد اوزمجو في بيان إن "التقرير الصادر مؤخرا بأن شخصين أصيبا بمرض خطير في بريطانيا اثر تعرضهما لغاز أعصاب أمر يشكل مصدر قلق بالغ".

وأضاف أن "مسألة أن المواد الكيميائية لا تزال تستخدم لايذاء الناس مقلقة للغاية".

ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في وضع صحي حرج في المستشفى بعدما عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في سالزبري (جنوب غرب).

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب