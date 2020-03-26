هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 06:02 ص

فتاة ترتدي قناعاً واقياً في الساحة الحمراء في موسكو في 25 آذار/مارس 2020

أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويفرض المرسوم الذي نشر الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج.

وقلصت روسيا حتى الآن بشكل كبير رحلاتها الدولية، ولم تعد تسير سوى رحلات بين العاصمة موسكو وعواصم أخرى تشغلها شركة "ايروفلوت" الروسية الوطنية حصرا.

وسجلت في روسيا بحسب الحصيلة الرسمية 658 إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت الأربعاء عن وفاة مريضين يبلغان من العمر 73 و88 عاماً، دون أن تشير إلى أن وفاتهما مرتبطة بكوفيد 19.

ودخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم الذي نشر الخميس تدابير أخرى أُعلن عنها في الأيام الماضية، لا سيما إغلاق العديد من الأماكن العامة في المناطق الروسية، حيث اتخذ حتى الآن عدد قليل من الإجراءات الهادفة إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب نادر للأمة الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسبوع عطلة في البلاد وأرجأ التصويت على تعديل دستوري، من دون أن يصدر حتى الآن حجراً عاماً.

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