هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 02:57 ص

نفت موسكو الاثنين تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز الاميركية بأن طائراتها قصفت أربعة مستشفيات خلال 12 ساعة في أيار/مايو الماضي في مناطق تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في سوريا.

ورفضت وزارة الدفاع الروسية تقرير الصحيفة الأميركية التي تحدثت عن "أدلة" على عمليات القصف، وقالت انه لا يستحق الورق الذي كتب عليه.

والغارات التي شُنّت في شهر أيار/مايو الماضي ونسبتها نيويورك تايمز الى موسكو بالاستناد الى تسجيلات صوتية للقوات الجوية الروسية وسجلات مراصد حركة الطيران الحربي وبيانات شهود عيان، هي جزء من عملية منهجية وفق الصحيفة لدعم الرئيس بشار الاسد في البلاد التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي ان مستشفى "نبض الحياة" الجراحي الذي أخلاه طاقمه قبل ثلاثة ايام من قصفه تحسبا من حدوث غارات، كان من بين المنشآت الطبية التي قصفت خلال فترة ال12 ساعة في 5 أيار/مايو.

وأعطى ضابط روسي في غرفة التحكم على الأرض الاحداثيات التي تتوافق مع المستشفى الى الطيار الذي رد بعد دقائق بانه يرى الهدف، وفق الصحيفة.

وأعطت غرفة التحكم الإذن للطيار للقيام بالغارة في نفس الوقت الذي قام به أحد مراقبي مراصد الطائرات الحربية، المكلف بتحذير المدنيين حول غارات وشيكة، بتسجيل وجود طائرة حربية روسية في المنطقة.

وأبلغ الطيار بعد ذلك عن القاء قنابل، ووثق صحافيون محليون كانوا يصورون المستشفى ثلاث قنابل تخترق سقفها وتنفجر.

كما تعرض مستشفى كفرنبل الجراحي الذي يبعد عدة أميال للقصف عدة مرات بعد ذلك بوقت قصير.

وتماما كما حدث مع الغارة السابقة، وثّقت الصحيفة تسجيل مرصد طائرات لتحليق طائرة روسية تزامنا مع محادثة للقوات الجوية الروسية يقول فيها الطيار انه "نفذ" الهدف مبلّغا عن ثلاث ضربات بفارق خمس دقائق، ما يتطابق مع تسلسل زمني أعطاه أحد الأطباء.

وقصفت الطائرات الروسية ايضا مستشفى المغارة المركزي في كفرزيتا ومستشفى الأمل لجراحة العظام خلال فترة ال12 ساعة. وقد أعطت المرافق الأربعة إحداثياتها الى الأمم المتحدة لإدراجها في قائمة منع الاستهداف.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي أنه يجري تحقيقا داخليا حول قصف المستشفيات في سوريا التي سبق وأن قدمت احداثياتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف في بيان طويل الاثنين إن صحيفة نيويورك تايمز أصبحت "ضحية تلاعب من قبل الإرهابيين وأجهزة الأمن البريطانية".

وانتقد عدداً من التفاصيل الواردة في التقرير ومن بينها عدم كشف الصحيفة عن مصادرها، وقال ان الأوامر التي تصدر باللاسلكي لا تعطي الحيثيات للطيارين الروس في سوريا.

وتعرضت عشرات المنشآت الطبية المرتبطة بالأمم المتحدة الى القصف هذا العام، لكن روسيا نفت اي استهداف متعمد لمنشآت مدنية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك