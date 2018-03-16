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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 01:31 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:31

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ في 16 آذار/مارس 2018

حذرت روسيا الجمعة من انها تعتزم طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على العقوبات التي فرضتها لندن وذلك على خلفية قضية تسميم جاسوس روسي سابق في انكلترا.

وقضية التسميم التي سرعان ما تحولت الى مواجهة غير مسبوقة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، تتفاقم قبل ايام من الانتخابات الرئاسية الروسية التي يتوقع ان يفوز فيها فلاديمير بوتين بولاية رابعة يبقى فيها على رأس البلاد حتى العام 2024.

ورد موسكو على لندن "مرتقب من لحظة الى اخرى" كما قال للصحافيين المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مضيفا انه "سيتم التفكير مليا" بتدابير الرد و"ستكون مطابقة تماما لمصالح بلادنا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الموجود في استانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في اجتماع حول سوريا، اكد في وقت سابق ان موسكو ستطرد دبلوماسيين بريطانيين استنادا الى "مبدأ المعاملة بالمثل".

والرد الروسي سيأتي بعد اعلان تيريزا ماي الاربعاء طرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجميد الاتصالات الثنائية مع روسيا في قرار وصفته موسكو بانه "غير مسؤول".

وبحسب بيسكوف فان الرئيس بوتين صاحب القرار في نهاية المطاف في الرد الروسي، وهو حاليا في خضم الحملة الانتخابية قبل استحقاق الاقتراع الرئاسي الاحد.

وتؤكد روسيا انها ليست وراء تسميم العميل السابق الروسي المزدوج سيرغي سكيبرال وابنته يوليا في الرابع من الجاري في سالزبري حنوب بريطانيا بغاز الاعصاب. وادخلا المستشفى للعلاج وحالتهما خطيرة.

والجمعة قال بيسكوف "على بريطانيا ان تقدم عاجلا ام آجلا ادلة دامغة (...) حتى الان لم نر اي ادلة".

ونشرت كل من لندن وبرلين وباريس وواشنطن بيانا مشتركا مؤكدة ان مسؤولية موسكو هي التفسير الوحيد "الممكن" لهذه القضية وطلبت من الكرملين تقديم معلومات حول برنامج "نوفيتشوك" المادة التي يشتبه بانها استخدمت في التسميم.

وكشف عالم كيمياء روسي لاجىء اليوم في الولايات المتحدة يدعى فيل ميرزائينوف وجود غاز الاعصاب هذا ذات الفاعلية العالية، مؤكدا انه تم تطويره ابان الثمانينات من قبل علماء سوفيات.

وتنفي روسيا من جهتها وجود هذا الغاز نفيا قاطعا وتقول انها دمرت كل مخزونها من الاسلحة الكيميائية تحت رقابة دولية.

- صمت بوتين -

ودعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة روسيا الى "التعاون" في قضية سكريبال مؤكدا ان الحلف "لا يرغب في حرب باردة جديدة".

لكن اجواء المواجهة بين الشرق والغرب عززت باعلان واشنطن فرض عقوبات ضد روسيا ردا على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وعلى عدة هجمات معلوماتية.

واستهدف 19 شخصا وخمسة كيانات (بينهم جهاز الاستخبارات الداخلي وجهاز الاستخبارات العسكرية) بقرار تجميد الارصدة وبالحظر المفروض على الشركات الاميركية في التعامل معهم.

واعلنت روسيا التي ترفض هذه الاتهامات، عزمها في اتخاذ "تدابير للرد" على واشنطن.

وحتى الان لزم بوتين الصمت حيال هذا التوتر وواصل حملته مشاركا في حفلات دعم والتقاط صور مع شباب او داعيا الجمعة الى المشاركة في عمليات الاقتراع.

وقال الخبير الروسي الكسندر باونوف من مركز كارنيغي في موسكو "لقضية سكريبال تأثير محدود على الحملة الانتخابية. لكن ثمة ناخبين يعتبرون ان لشعار +الموت للخونة+ معنى" خصوصا في صفوف ناخبي بوتين.

واضاف ان بوتين "يلزم صمتا غامضا (حول قضية سكريبال) ما يسمح له بتسجيل نقاط بين الناخبين ذات "التوجه الستاليني الذين قد يميلون الى التصويت لخصمه الشيوعي خلال الاقتراع".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب