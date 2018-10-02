روسيا والهند ستوقعان اتفاقا هذا الاسبوع لشراء منظومة اس-400
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منظومة اس-400 الروسية المضادة للصواريخ خلال عرض في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الساحة الحمراء في موسكو في 9 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
قال مسؤول كبير في الكرملين الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر خلال زيارته الهند مراسم التوقيع على صفقة بخمسة مليارات دولار هذا الأسبوع لبيع الهند منظومة الدفاع الصاروخي اس-400.
وقال مساعد بوتين البارز للسياسة الخارجية يوري اوشاكوف إن "الرئيس سيتوجه إلى الهند في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر".
وقال أن "من ابرز محطات هذه الزيارة التوقيع على اتفاق لتسليم منظومة الدفاع الصاروخي اس-400" للهند، مضيفا ان "قيمة العقد ستزيد عن 5 مليارات دولار".
وتجري موسكو منذ أشهر مفاوضات لبيع هذه المنظومة الى الهند.
وأثارت هذه الصفقة غضب واشنطن، شريك الهند الدفاعي.
وترغب واشنطن في أن تتوقف الهند عن شراء التكنولوجيا الروسية، وقال مسؤول بارز في البنتاغون في آب/اغسطس أنه سيتم التفكير في فرض عقوبات على الهند في حال أكملت صفقة الشراء.
وأشارت الهند إلى أنها ستطلب من واشنطن اعفاء خاصاً من العقوبات، رغم أن مسؤولا أميركيا قال الأسبوع الماضي أنه لا توجد ضمانة بأن واشنطن ستفعل ذلك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب