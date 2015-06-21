رينزي: "كل الشروط متوافرة من اجل اتفاق لمصلحة الجميع" في ملف اليونان
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رينزي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ميلانو(afp_tickers)
اعلن رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الاحد في ميلانو ان "كل الشروط باتت متوافرة للتوصل الى اتفاق يصب في مصلحة الجميع" في ملف اليونان، فيما دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اوروبا الى التحرك "بمسؤولية وتضامن".
وقال رينزي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ان "عدم الاستفادة من هذه الفرصة سيكون خطأ"، لافتا الى ان اجتماع دول منطقة اليورو مساء الاثنين سيسمح بالتوصل الى "نتيجة ايجابية".
ويأتي هذا التصريح بعدما عرض رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس قبل ساعات اقتراحات بهدف تأمين "حل نهائي وليس موقتا" للازمة اليونانية.
ووعد رينزي ب"اننا سنكون مستعدين تماما لمساعدته في ايجاد" سبيل لهذا الاتفاق.
من جهته، دعا هولاند اوروبا الى التحرك "بمسؤولية وتضامن". وقال عشية قمة لمنطقة اليورو الاثنين ومجلس اوروبي الخميس والجمعة سيخصصان للازمة اليونانية "ليس هناك وقت نضيعه (...) كل يوم له ثمن" و"ينبغي التوصل الى اتفاق".
واعتبر ان امكان خروج اليونان من منطقة اليورو "لن يكون جيدا لا لليونانيين ولا للاوروبيين"، مضيفا "ابذل كل ما هو ممكن ليكون هذا الاتفاق شاملا ودائما".
وتابع ان "المشاورات لا تتم بين البلدان بل بين الحكومة اليونانية والمؤسسات" و"نحن ندعم هذه العملية".
ولن تكون اثينا قادرة على سداد دفعة من قرض بقيمة مليار ونصف مليار يورو لصندوق النقد الدولي اذا لم يتم بلوغ اتفاق قبل نهاية حزيران/يونيو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب