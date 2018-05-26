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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 09:43 م 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:43

أعلنت كوريا الشمالية الاحد ان زعيمها كيم جونغ-اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعهدا خلال قمتهما المفاجئة في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين السبت عقد "لقاءات متكررة في المستقبل"، مشيرة الى رغبة كيم "الثابتة" بعقد قمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيمين "اتفقا على الاجتماع بشكل متكرر في المستقبل (...) وأكدا على موقفهما ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

واضافت ان "كيم جونغ-اون شكر مون جاي-إن على الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، وعبّر عن رغبته الثابتة في انعقاد هذه القمة التاريخية".

وكانت سيول نشرت السبت صورا للقاء الذي جمع الزعيمين ظهر فيها كيم ومون يتصافحان ثم يتعانقان بحرارة.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن الزعيمين أجريا محادثات استمرت ساعتين في قرية بانمونجوم الحدودية التي التقيا فيها في 27 نيسان/ابريل ونشرا اعلانا مشتركا التزما فيه تحسين العلاقات بينهما.

وبحسب البيان الكوري الجنوبي فإن مون وكيم "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وكان ترامب أعلن الخميس إلغاء القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، عاد الرئيس الاميركي وأعلن أن اللقاء لا يزال ممكنا انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".

والسبت وجهت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز اشارات متفائلة ايضا قائلة إن "فريق استطلاع من البيت الابيض سيغادر الى سنغافورة كما هو مبرمج من اجل القيام بالتحضيرات اللازمة في حال اجراء القمة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب