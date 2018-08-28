زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار يرفض توقيع اتفاق السلام (وسيط)
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رجل يرفع صورة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار في الخرطوم بتاريخ 5 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
رفض زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار الثلاثاء التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة يهدف إلى وضع حد للحرب الأهلية الدامية في البلاد، بحسب ما أفاد الوسيط السوداني.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد للصحافيين إن "مجموعات المعارضة الرئيسية بجنوب السودان بما في ذلك الحركة الشعبية (لتحرير السودان-المعارضة بقيادة) رياك مشار رفضت التوقيع على وثيقة السلام".
وأجرت الأحزاب المتخاصمة من جنوب السودان محادثات في الخرطوم على مدى أسابيع من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ اندلاعه في كانون الأول/ديسمبر 2013.
ووقع مشار عدة اتفاقات مع خصمه رئيس جنوب السودان سلفا كير بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة، إلا أن زعيم المتمردين رفض الثلاثاء التوقيع على الوثيقة النهائية.
وأكد أحمد، الذي عرض على الصحافيين والدبلوماسيين الذين حضروا لمتابعة ما كان يفترض أن يكون حفل توقيع أولي في الخرطوم لنص مسودة الاتفاق، "لن يكون هناك سلام في جنوب السودان دون المجموعات التي لم توقع اليوم".
وأكد الوزير السوداني أن رفض المعارضة التوقيع يعني انتهاء المحادثات في الخرطوم وقال "هذه آخر جولة تفاوض ولن يكون هناك تفاوض مرة أخرى".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب