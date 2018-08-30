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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 06:46 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:46

زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار في الخرطوم في 30 آب/اغسطس 2018

وقع زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار الخميس اتفاق السلام مع جوبا من المفترض أن يتم التوقيع عليه رسميا خلال قمة إقليمية، حسبما أكده وسيط سوداني.

وأجرى مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير على مدى أسابيع محادثات في الخرطوم سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لانهاء النزاع الذي أودى بالالاف واسفر عن نزوح الملايين منذ 2013.

ووقعت الاطراف المتحاربة العديد من الاتفاقيات حول وقف إطلاق نار دائم او تقاسم السلطة تنص على عودة مشار الى منصب النائب الأول للرئيس.

كان مشار قد رفض التوقيع على الاتفاق الثلاثاء قبل أن يعود عن قراره بنهاية الأمر بعد وساطة من الخرطوم.

وسبق أن وقعت جوبا على الاتفاق، والخميس وقعت عليه مجموعة مشار وممثلين عن فصائل متمردة أخرى، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد إن "التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم في قمة ايغاد"، الهيئة الحكومية للتنمية التي تضم دولا من شرق إفريقيا وتعمل منذ أشهر في سبيل إنهاء الحرب.

وقال أحمد إن "موعد القمة سيعلن قريبا" مضيفا إن المفاوضات في الخرطوم انتهت.

وكان مشار وفصائل متمردة اخرى صرحوا الثلاثاء ان لديهم بعض التحفظات فيما يتعلق بالاتفاق.

وتتعلق تحفظات المعارضة بسير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في البلاد وصياغة الدستور الجديد.

وقال أحمد إن "تحفظات هذه الأطراف ستتم مناقشتها في قمة" ايغاد.

في وقت سابق هذا الشهر وقع كير ومشار اتفاقا لتقاسم السلطة ينص على عودة زعيم المتمردين كنائب أول للرئيس بين خمسة نواب لهذا المنصب.

مهد ذلك الاتفاق الطريق امام اتفاق سلام نهائي ومن المتوقع أن يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات.

وحصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في 2011 لكن بعد نحو عامين، اندلعت حرب بين كير ونائبه السابق مشار.

وارتكبت خلال النزاع عمليات قتل واغتصاب واسعة، على أساس عرقي في كثير من الحالات، بينما أجبر نحو ثلث السكان على النزوح.

ووقع الزعيمان عدة اتفاقات للسلام لكنها انهارت، كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي كل مرة، تبادل الطرفان الاتهامات حول سبب انهيار التسويات وعمليات القتل التي تلت ذلك.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب