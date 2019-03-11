هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 06:25 م

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الاثنين إلى تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد الثلاثاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء الذي طال الملايين منذ أربعة أيام.

وقال غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة كرئيس انتقالي "في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر غدا، سيكون جميع سكان فنزويلا في الشوارع".

وكان غوايدو يتحدث أمام البرلمان الذي يترأسه والذي طلب منه في تحد للرئيس نيكولاس مادورو إعلان "حالة الطوارىء" في البلاد.

ووصف الوضع في فنزويلا بـ"الكارثي" مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء حصد أرواح "العشرات" منذ بدأ الخميس.

وأفاد أن استمرار انقطاع الكهرباء يعني أن إمدادات المياه باتت شحيحة وأن الأطعمة تعفنت بينما تعطلت حركة النقل والاتصالات.

وقال غوايدو أمام البرلمان "الوضع غير طبيعي في فنزويلا ولا يمكننا السماح بتطبيع المأساة. ولهذا السبب لدينا المرسوم" الداعي إلى فرض حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا هي "نتيجة فساد وحماقة النظام".

ويدعو غوايدو في المرسوم الذي يتوقع أن يقره البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة إلى "تعاون دولي" لتجاوز الأزمة ويأمر ممثليه الدبلوماسيين العشرة الذين عينهم في عدة دول حول العالم لتنسيق هذا الدعم.

ودعا قوات الأمن والجيش كذلك إلى "عدم منع أو عرقلة" تظاهرات الثلاثاء.

ولا يملك البرلمان أو "الجمعية الوطنية" أي سلطات سياسية بعدما همشه مادورو عقب تشكيله "الجمعية التأسيسية" المكونة من أنصاره عام 2017.

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