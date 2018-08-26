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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 02:23 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:23

زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي لوران فوكييه محاطا بأنصاره في لي زيستابل في وسط فرنسا في السادس والعشرين من آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)