زعيم اليمين الفرنسي يعتبر "الهجرة الكثيفة خطرا على الحضارة الاوروبية"
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زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي لوران فوكييه محاطا بأنصاره في لي زيستابل في وسط فرنسا في السادس والعشرين من آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
اعتبر زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه الاحد أن "الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الاوروبية"، وأن الفرنسيين يرفضون "أن يصبحوا أجانب في بلدهم نفسه".
وقال زعيم حزب "الجمهوريين" أمام نحو 1500 شخص من أنصار الحزب في منطقة هوت لوار في الوسط الشرقي الفرنسي "كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا الى أقصى قدراتنا في مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الاوروبية؟".
وتابع زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد "ان الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه".
وقال فوكييه ايضا "علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الانسانية الى المرافىء الاوروبية".
وكان حزب الجمهوريين اليميني مني بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2017 وهو يسعى اليوم لجعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الاوروبية المقررة في ايار/مايو المقبل.
ومع استئناف النشاط السياسي في فرنسا اثر إنتهاء العطلة الصيفية، شن العديد من الاحزاب حملات على سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون.
وكان زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون دعا الفرنسيين الى "توجيه صفعة ديموقراطية" الى ماكرون خلال الانتخابات الاوروبية ربيع العام المقبل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب