زعيم تنظيم الدولة الاسلامية يدعو أنصاره الى عدم "التخلي عن دينهم وجهاد عدوهم" (تسجيل صوتي)
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لقطة من تسجيل فيديو لمجموعة الفرقان الإعلامية تظهر زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي في مسجد في الموصل في 2014(afp_tickers)
دعا زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي في تسجيل بث الاربعاء على حسابات موالية للتنظيم عبر تطبيق تلغرام، أنصاره الى "عدم التخلي عن دينهم وصبرهم وجهاد عدوهم"، إثر الهزائم الكثيرة التي مني بها التنظيم خلال الفترة الاخيرة.
وجاء في هذه الرسالة التي نسبت اليه وتعتبر الأولى له منذ نحو عام، وتتزامن مع عيد الاضحى، أن "ميزان النصر او الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهوناً بمدينة او بلدة سلبت (...) ومتى تخلوا عن دينهم وصبرهم وجهاد عدوهم ويقينهم بوعد خالقهم هزموا وذلوا".
وشن البغدادي هجوما على الولايات المتحدة وروسيا قائلا "ما أن أفشل المجاهدون بتوفيق الله ومنه ما كانت تحلم به اميركا من السيطرة وبسط النفوذ، حتى أقبلت روسيا الصليبية تزاحمها في المنطقة وتنكد عليها استفرادها بها".
واضاف متوعدا البلدين "ونحن في دولة الاسلام قد اعددنا لكم يا حماة الصليب وقتلى اهل السنة على أرض الشام وكل مكان ما سينسيكم باذن الله اهوال العراق وخرسان".
ويعود اخر تسجيل للبغدادي الى الثامن والعشرين من ايلول/سبتمبر 2017.
وكانت الاستخبارات العراقية اعلنت مطلع تموز/يوليو أن ابن البغدادي حذيفة البدري قتل في سوريا بثلاثة صواريخ موجهة روسية اصابت المغارة التي كان بداخلها.
وأكد مسؤولون عراقيون في وقت سابق ان البغدادي لا يزال على قيد الحياة داخل الاراضي السورية قرب الحدود مع العراق.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب