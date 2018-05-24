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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 05:04 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:04

الناشط ناصر الزفزافي زعيم الحراك في شمال المغرب في الحسيمة خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في 28 نيسان/ابريل 2017 (afp_tickers)