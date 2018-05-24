زعيم حركة الاحتجاج في منطقة الريف يضرب عن الطعام (محامية)
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الناشط ناصر الزفزافي زعيم الحراك في شمال المغرب في الحسيمة خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في 28 نيسان/ابريل 2017(afp_tickers)
اعلنت محامية من هيئة الدفاع عن زعيم حركة الاحتجاج في منطقة الريف بشمال المغرب ناصر الزفزافي الذي يحاكم منذ ايلول/سبتمبر الماضي مع 53 متهما آخرين، ان موكلها بدأ الاربعاء اضرابا عن الطعام.
وقالت المحامية نعيمة القلاف في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الزفزافي قرر "الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام" بعدما "تعرض منذ اعتقاله لتعذيب فظيع ولمعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية".
والزفزافي هو احد 54 متهما يحاكمون منذ منتصف ايلول/سبتمبر امام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف في الدار البيضاء (غرب)، في قضية "الحراك" الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية التي هزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف المتمردة تاريخيا والمهمشة.
والزفزافي الذي كان عاطلا عن العمل واكتسب شعبية كبيرة بفضل حضوره القوي وخطبه الطويلة باللغة الامازيغية الريفية، كان ملاحقا لقطعه خطبة امام معاد للحركة الاحتجاجية الاجتماعية.
وتقول جمعيات ان نحو 450 شخصا اوقفوا خلال الاحداث التي تلت مقتل بائع سمك سحقا في عربة للنفايات في تشرين الاول/اكتوبر 2016 اثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التي كانت نوعا من السمك يحظر صيده.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب