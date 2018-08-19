هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 04:37 ص 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:37

جندي اندونيسي (يمين) ومسؤول يحاولان تهدئة مخاوف المواطنين بعيد وقوع زلزال في تانجونغ في جزيرة لومبوك في 9 آب/اغسطس.

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات الأحد جزيرة لومبوك الإندونيسية مسببا حالة من الهلع بين السكان بعد أسبوعين من هزة أرضية أودت بحياة أكثر من 460 شخصا.

وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة بيلانتينغ على عمق سبعة كيلومترات. وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة بقوة.

إلا أنها كانت أضعف من الهزة التي وقعت في الخامس من آب/أغسطس بينما لم ترد أي معلومات فورية عن سقوط ضحايا.

وقال سوتوبو بوروو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لشبكة "مترو تي في" إن "الهزة بثت الرعب في نفوس بعض الأشخاص الذين فروا من منازلهم". وأضاف "لم نتبلغ عن سقوط ضحايا أو أضرار (كبيرة) لكن الناس مصدومون".

وحدثت انزلاقات للتربة في محمية وطنية كان مئات المتنزهين قد علقوا فيها اواخر تموز/يوليو أثناء زلزال آخر. وأغلقت الحديقة منذ ذاك الحين.

وقال أغوس سليم أحد السكان لوكالة فرانس برس "كنت أقود سيارتي لتسليم مساعدات إلى الذين تم إجلاؤهم، حين أخذت أعمدة الكهرباء تهتز فأدركت أنه زلزال". وأضاف "أخذ الناس يهرعون ويصرخون في الشوارع".

كذلك شعر بالهزة سكان ماتارام كبرى مدن الجزيرة، وجزيرة بالي السياحية المجاورة.

وقال أندري سوسانتو، أحد سكان ماتارام "خرج الجميع من منازلهم وهم يجرون وتجمعوا في حقول مكشوفة وما زالوا مرعوبين". وأضاف أن "الجميع ما زالوا تحت صدمة الزلازل السابقة لأن الهزات الارتدادية لا تتوقف على ما يبدو".

وفي الخامس من آب/أغسطس، أتى زلزال بقوة 6,9 درجات على آلاف المساكن والمباني في لومبوك. وقتل اكثر من 460 شخصا في هذه الكارثة وأصيب عشرات الالاف بجروح.

وقبل اسبوع، اسفرت هزة أخرى عن 17 قتيلا في الجزيرة.

وتسببت هزة الخامس من آب/اغسطس بتشريد أكثر من 350 الف شخص ينامون حاليا في خيام قرب منازلهم المتضررة.

وتقع اندونيسيا، الأرخبيل الذي يضم 17 ألف جزيرة، على "حزام النار" في المحيط الهادىء، المنطقة التي تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا قويا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب