هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 01:21 ص

آثار الزلزال في مينداناو في الفيليبين الذي وقع في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أعلنت السلطات الفيليبينية أن زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب الثلاثاء في جنوب البلاد، ما تسبب باهتزاز الابنية واحداث حالة من الرعب بين السكان الذين فروا الى الشوارع.

ووقعت الهزة السطحية في جزيرة مينداناو في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية الشهر، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي أضافت انه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

وقالت السلطات الفيليبينية انها توقعت حدوث اضرار بعد الهزة القوية التي ضربت قرب دافاو سيتي، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات.

وكانت الهيئة الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

ولا تزال المنطقة تعاني من آثار زلزال ضرب بقوة 6,4 درجات قبل أسبوعين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني.

والفيليبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

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