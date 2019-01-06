زلزال بقوة 6,6 يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 07:21 م

إندونيسية منقّبة تسير في قريتها بيتوبو في بالو في 10 ت1/أكتوبر 2018 قرب حطام ناجم عن زلزال وتسونامي ضربا المنطقة في 28 أيلول/سبتمبر 2018.

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة الساحل الاندونيسي الاحد ما تسبب بخروج السكان من منازلهم، إلا أنه لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 60 كلم تحت بحر مولوكا على بعد حوالى 175 كلم شمال غرب مدينة تيرنيت، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

ولم ترد تقارير حتى الان عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم تصدر وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من وقوع تسونامي.

وقال رجل يدعى بودي من تيرنيت "شعرنا بالزلزال وخرج بعض الناس من منازلهم، ولكن لم تحدث حالة هلع. ولم تحدث أضرار في منطقتي".

وصرح باني ناسوتيون الذي كان في مدينة مانادو عند وقوع الزلزال لوكالة فرانس برس "لقد خرجت من منزلي، وكذلك فعل آخرون، ولكننا عدنا جميعاً إلى منازلنا الآن".

كما ضربت عدد من الهزات الارتدادية المنطقة.

ولا تزال اندونيسيا تعاني من تأثيرات التسونامي المدمر الذي وقع نهاية كانون الأول/ديسمبر بسبب ثوران بركان في وسط مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوا وسومطرة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص.

وإندونيسيا أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 أيلول/سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص فيما لا يزال خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.

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