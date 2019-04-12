هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 12:08 م

صورة في 3 نيسان/أبريل 2019 لمخيم ناجين من الزلزال الذي ضرب بالو في إندونيسيا العام الماضي

أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 6,8 درجات ضرب شرق أندونيسيا الجمعة ما استدعى إطلاق تحذير من موجة تسونامي وأثار الرعب بين السكان الذين فروا من منازلهم.

وضربت الهزة على عمق 17 كيلومتراً فقط قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي حيث أدى زلزال وموجة تسونامي بقوة 7,5 درجات حول مدينة بالو إلى مقتل 4300 شخص السنة الماضية.

وأطلقت وكالة الجيولوجيا الطبيعية الإندونيسية تحذيراً من وقوع تسونامي في حيّ موروالي الساحلي، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

لكن المركز الأميركي لرصد الزلازل حذر من احتمال وقوع أضرار في الأبنية الهشة أو ذات التصميم السيئ.

وضرب الزلزال المنطقة القريبة من الساحل الشرقي لسولاويسي الواقعة في الجهة المقابلة لبالو التي ضربتها الكارثة العام الماضي.

وإندونيسيا هي من أكثر الدول المعرضة للكوارث في العالم، نظراً لموقعها الجغرافي المتداخل مع منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ حيث تتضارب الصفائح التكتونية.

ويضمّ الأرخبيل المترامي الأطراف كذلك نحو 100 بركان.

وفي أواخر العام الماضي، قتل 400 شخص في انفجار بركان في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوا وسومطرة.

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