زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب جنوب الفيليبين وتحذير وجيز من تسونامي

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 04:01 ص

ضرب زلزال بقوّة 6,9 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين السبت وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا، ما أدى إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجة تسونامي تم إلغاؤه بعد وقت قصير.

ووقع الزلزال الساعة 3,39 بتوقيت غرينيتش في جنوب شرق مدينة دافاو، على عمق 60 كلم، بحسب المعهد، وذلك بعد أسبوع على ثوران بركان تسبب في تسونامي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في إندونيسيا المجاورة.

وأفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ عن "احتمال (حدوث) موجات تسونامي خطيرة" على السواحل الجنوبيّة للفيليبين وشمال إندونيسيا.

لكنّ هذه الموجات سيكون ارتفاعها أقلّ من 30 سنتيمترا بحسب المركز، فيما توقع مسؤولون فيليبينيون حدوث "اضطرابات محدودة لمستوى مياه البحر".

ونصح مكتب مراقبة الزلزال الحكومي في الفيليبين في البدء "المواطنين بالابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى سواحل بحر الفيليبيين" لنحو ساعتين بعد الزلزال.

لكنه ألغى في وقت لاحق التحذير مؤكدا أن ارتفاع الأمواج عاد إلى مستواه الطبيعي.

ورغم أن الأهالي هرعوا للخروج من المباني خلال الزلزال قال مكتب الدفاع المدني إنه لا يتوقع حصول هزات ارتدادية أو أضرار.

وقال المكتب إن المدن في جنوب البلاد شعرت بشكل "قوي إلى معتدل" بالزلزال غير أن السلطات في المناطق المتضررة قالت إنها لم تتلق تقارير عن أضرار أو إصابات ناجمة عن الزلزال.

تقع الفيليبين وإندونيسيا على ما يعرف بحزام النار، وهي منطقة واسعة في المحيط الهادئ تشهد العديد من الزلزال والانفجارات البركانية.

وآخر كارثة زلزال في الفيليبين وقعت في 2013 عندما أدى زلزال بقوة 7,1 درجات إلى مقتل أكثر من 220 شخصا ودمر كنائس تاريخية في جزر وسط الأرخبيل.

ووقع الزلزال الأكثر دمويةً في الفيليبين عام 1976 وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

وتعرضت إندونيسيا لكارثتي تسونامي هذا العام. فقد قتل أكثر من 400 شخص في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تسبب ثوران بركان في موجة تسونامي قاتلة اجتاحت الشواطئ الغربية لجزيرة جاوا والسواحل الجنوبية لسومطرة.

وأدى زلزال وتسونامي في ايلول/سبتمبر الماضي إلى مقتل 2200 شخصا في بالو بجزيرة سولاويسي، إضافة إلى آلاف المفقودين.

- عاصفة في الوسط -

من جهة أخرى ، قتل أربعة أشخاص وتم إجلاء الآلاف بسبب العاصمة "أوسمان" التي تجتاح جزر وسط الفيليبين، بحسب ما أفادت السلطات السبت.

وطمر ثلاثة من أفراد عائلة واحدة إثر انزلاق تربة في مدينة ليغازبي إلى جنوب شرق مانيلا، كما قضت امرأة في انزلاق تربة في بولان إلى جنوب لاغازبي، إثر الأمطار الغزيرة التي رافقت العاصفة، وفق ما أوضح الدفاع المدني.

وأرغم حوالى 12 ألف شخص بحسب أرقام السلطات على مغادرة منازلهم في منطقة بيكول بعدما ضربت العاصفة الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت الأرصاد الجوية الفيليبينية إن العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 65 كلم في الساعة، تنتقل غربا بسرعة 10 كلم في الساعة وستمر عبر جزر وسط الفيليبين، على أن تصل الأحد إلى بحر الصين الجنوبي.

وتشهد الفيليبين كل سنة حوالى 20 عاصفة أو إعصارا تودي بمئات الاشخاص. ويبقى الإعصار "هايان" الذي ضرب البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الأكثر دموية في تارخ الفيليبين وقد تسبب بأكثر من 7350 قتيلا ومفقودا.

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