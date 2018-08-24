زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب منطقة الحدود بين البيرو والبرازيل (المعهد الأميركي)
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زلزال عنيف يضرب الحدود بين البيرو والبرازيل(afp_tickers)
ضرب زلزال عنيف بقوة 7,1 درجات الجمعة حدود البيرو مع البرازيل، بحسب ما أعلنه المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، فيما أكدت السلطات الوطنية عدم ورود تقارير أولية حول وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة القليلة السكان.
وقال المعهد الوطني البيروفي للدفاع المدني إنه "حتى الان لم ترد تقارير عن ضحايا أو أضرارا، ونستمر في مراقبة الوضع".
وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع على عمق 609 كلم على الحدود الشرقية للبيرو مع البرازيل.
وقال خورخي تشافيز مدير الدفاع المدني إن عمق الزلزال تسبب بتشتت قوته مما أضعف تأثيره على السطح.
وأكد لاذاعة آر.بي.بي أن "عمق الزلزال تسبب في عدم إلحاق أضرار بالسطح".
وسجل الزلزال بعيد الساعة 09,00 ت غ، على بعد 140 كلم شرق مدينة ايبيريا البيروفية، بحسب المعهد الأميركي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب