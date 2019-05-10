هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 04:47 ص

مركز المؤتمرات العالمي في مدينة ميازاكي في 10 تموز/يوليو 2000

وقع زلزال شدته 6,3 درجات حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، صباح الجمعة قبالة سواحل منطقة ميازاكي في جنوب غرب اليابان حيث استبعدت السلطات حصول تسونامي.

وشعر بالهزات الأرضية سكان منطقة ميازاكي وجزء من المناطق المجاورة. لكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي أكدت أن قوة الزلزال تبلغ 6,3 درجات، استبعدت حدوث تسونامي.

وسيعقد خبراء هذه الهيئة مؤتمرا صحافي في وقت لاحق لتوضيح آلية هذا الزلزال.

وذكر صحافيون من شبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" في المكان أنه لم يعلن عن إضابات أو أضرار في الدقائق التالية للزلزال الذي استمر أكثر من عشر ثوان، كما يظهر في لقطات تسجلها كاميرات الشبكة التي تعمل تلقائيا خلال الزلازل.

ولم يسجل العاملون في المحطات النووية الواقعة في محيط المنطقة أي خلل.

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