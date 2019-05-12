هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 08:13 م

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وقال المعهد إن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترا في أقصى غرب البلاد، وإن أقرب مدينة من مركزه هي سانتا كروز وتبعد نحو خمسة كيلومترات.

ولم يُصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير من خطر حصول أمواج مد بحري، كما استبعد المعهد الأميركي للجيوفيزياء سقوط إصابات أو تسجيل أضرار.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات سواحل كوستاريكا على المحيط الهادئ، شعر به سكان العاصمة سان خوسيه وأدى إلى مصرع شخصين بنوبة قلبية.

وكان زلزال بقوة 7,1 درجات ضرب في أيلول/سبتمبر 2017 المكسيك ما أدى إلى مصرع أكثر من 300 شخص.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك