زلزال عنيف بقوة ست درجات يضرب غرب إيران (المعهد الأميركي)
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خبير في مركز الزلازل الوطني في ستراسبورغ في شرق فرنسا يشير الى رسم بياني لزلزال ضخم ضرب اليابان في 11 آذار/مارس 2011.(afp_tickers)
ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات غرب إيران قرب الحدود مع العراق فجر الأحد، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي.
وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط ويبعد 26 كلم جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه.
وفي تقييمه الأوّلي قال المعهد الأميركي إن "سقوط ضحايا أمر محتمل" من جراء هذا الزلزال، لكنه طمأن الى أن نطاق الاضرار "يفترض أن يكون محدوداً نسبياً".
وتقع ايران فوق صفيحتين تكتونيتين كبيرتين يؤدي احتكاكهما المتواصل ببعضهما البعض الى نشاط زلزالي قوي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حصد زلزال بقوة 7,3 درجات 620 قتيلاً في محافظة كرمانشاه إضافة إلى ثمانية قتلى في العراق.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب