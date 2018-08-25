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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 11:50 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:50

خبير في مركز الزلازل الوطني في ستراسبورغ في شرق فرنسا يشير الى رسم بياني لزلزال ضخم ضرب اليابان في 11 آذار/مارس 2011. (afp_tickers)