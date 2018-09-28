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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 10:27 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:27

صورة وزعتها الوكالة الوطنية الاندونسية لادارة الكوارث في 28 ايلول/سبتمبر تظهر منزلا انهار اثر زلزال في دونغالا في وسط سولاويسي. (afp_tickers)