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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 09:56 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:56

فنزويليون لجأوا الى الشارع في كراكاس بعد الزلزال

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات ساحل شمال شرقي فنزويلا، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي الثلاثاء، دون ان ترد تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار.

وسبّب الزلزال الذي استمر لثوان معدودة حالة ذعر في كراكاس، وخاصة بين الذين يقطنون الأبنية المرتفعة التي تم اخلاؤها خوفا من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات.

وقال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة"، لكن "حتى الآن، لا توجد تقرير عن وقوع ضحايا".

وأضاف أنه يتم العمل حتى الآن على تقدير الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال.

وقال المرصد الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع تماما بعد الساعة 5,30 مساء (21,30 ت غ)، وتم تحديد مركزه قريبا من ساحل ولاية سوكري، على عمق يبلغ 123 كيلومتر.

أما معهد الزلازل الفنزويلي فقال أن الزلزال كان بقوة 6,3 درجات، ومركزه على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي العاصمة كراكاس.

وأعلن المركز الأميركي للتحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي أنه "لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال".

وانتشرت رسائل التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين سكان منطقة كراكاس التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين شخص.

ودعا ريفيرول الى "الهدوء"، مشيرا الى أنه تم تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.

والمرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه القوة فنزويلا كانت في العام 1997، عندما قتل 73 شخصا في زلزال بلغت قوته 7 درجات في ولاية سوكري.

وقبل ثلاثين عاما قتل 200 شخص جراء زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب كراكاس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب