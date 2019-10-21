هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 03:26 م

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين أن المعبوث الأميركي إلى افغانستان زلماي خليل زاد يعقد اجتماعات مع روسيا والصين والحلفاء الاوروبيين لمناقشة إنهاء الحرب في افغانستان.

وبدأ خليل زاد الاحد زيارة إلى بروكسل وباريس وموسكو لبحث "افضل الطرق لدعم تسريع الجهود للتوصل إلى سلام في أفغانستان"، بحسب بيان الوزارة.

وقال إنه في موسكو سيلتقي بنظرائه الروس والصينيين "لمناقشة المصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق بانتهاء الحرب في أفغانستان".

وكان خليل زاد، الدبلوماسي الأميركي المخضرم الذي ولد في أفغانستان، قاد محادثات مع طالبان استمرت عاماً للتوصل إلى اتفاق من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى سحب معظم قواتها من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب لها على الإطلاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر إنه دعا قادة طالبان للاجتماع لكنه سحب الدعوة وانهى المحادثات بعد هجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، قال الجنرال سكوت ميلر الذي يقود قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، الاثنين إن الولايات المتحدة سحبت 2000 جندي من أفغانستان خلال العام الماضي.

وترتبط الولايات المتحدة بعلاقات مثيرة للجدل مع كل من روسيا والصين، لكن خليل زاد استشار مراراً القوى المنافسة لبلاده، ويبدو أنه وجد أرضية مشتركة بشأن أفغانستان.

وحارب الاتحاد السوفياتي المقاتلين الإسلاميين المدعومين من الولايات المتحدة في تدخل كارثي في أفغانستان في الثمانينيات، في حين تحرص الصين على منع أي انتشار للتطرف.

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