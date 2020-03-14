هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 11:00 م

رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بمدريد لإعلان تركيبة حكومته، 12 كانون الثاني/يناير

أعلنت رئاسة الحكومة الإسبانية مساء السبت أنّ زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مصابة بكورونا المستجدّ، في وقتٍ فُرض حجر صحي شبه كامل في البلاد منعا لتفشّي الفيروس.

وقالت الحكومة في بيان إنّ "بيغونيا غوميز (زوجة سانشيز) ورئيس (الوزراء) بخير. كلاهما موجود في مونكلوا" مقرّ رئيس الحكومة. وأضافت انهما "يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحّية".

واعلن سانشيز مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم الا للتوجه الى مكان العمل او لضرورات اخرى ابرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الاجراء المشدد في اطار حال التأهب التي اعلنت لخمسة عشر يوما في البلاد.

واسبانيا التي سجل فيها اكثر من 1500 اصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء الجمعة، هي البلد الثاني الاكثر تضررا بالوباء في اوروبا بعد ايطاليا التي سبق أن اتخذت تدابير مماثلة.

وتجاوز العدد الاجمالي للاصابات في اسبانيا 5700 وما لا يقل عن 183 وفاة.

وقال سانشيز في خطاب نقله التلفزيون ان "منع التنقل في الشوارع (...) بات الزاميا اعتبارا من اليوم".

واوضح انه في امكان المواطنين الخروج من منازلهم "للعمل" او "شراء الخبز" او التوجه الى الصيدلية او الذهاب لتلقي العلاج ولكن "ليس لتناول العشاء عند صديق".

واضاف ان المتاجر غير الاساسية سيتم اغلاقها في كل انحاء البلاد، علما بان هذا التدبير سبق ان اتخذ في مناطق عدة على غرار مدريد، الاكثر تضررا بالوباء مع نحو ثلاثة آلاف اصابة.

واكد سانشيز "اننا مصممون بشدة على التغلب على الفيروس".

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