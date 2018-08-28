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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 08:49 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:49

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي ألغيت بعد تلقيه رسالة من بيونغ يانغ رأى مسؤولون أميركيون أنها عدائية.

وقالت الصحيفة إن المحتوى الدقيق للرسالة التي بعثها كيم يونغ شول، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، غير معروف.

وتسلم بومبيو الرسالة الجمعة وعرضها على الرئيس دونالد ترامب. وتوصلا إلى أنها تنطوي على درجة من العدائية تكفي لإلغاء الزيارة، بحسب ما ذكرت الصحيفة في وقت متأخر الاثنين نقلا عن مسؤولين اثنين في الإدارة.

وعند إلغائه الزيارة، قال ترامب عبر موقع "تويتر" إنه لم ير تقدما كافيا على صعيد نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وتزامن قرار ترامب مع تقارير مستقلة ذكرت أن بيونغ يانغ لم تحرز تقدما كافيا أو لم تحرز أي تقدم لوقف برنامجها النووي رغم الوعود التي قطعتها خلال قمة تاريخية جمعت سيد البيت الأبيض بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في حزيران/يونيو.

كما شن ترامب هجوما على الصين لعدم بذلها جهودا كافية للمساعدة في نزع أسلحة جارتها النووية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال زيارة لبومبيو إلى بيونغ يانغ عند التوصل إلى "حل" بشأن العلاقات التجارية الأميركية-الصينية.

وردت الصين من جهتها بالإعراب عن رفضها للاتهام "غير المسؤول على الإطلاق" لها بعدم بذل جهود كافية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين في بكين "أنا مستعدة للتأكيد مجددا على أن التوصيف الأميركي بعيد عن الحقيقة وغير مسؤول على الإطلاق".

وأضافت أن بلادها شجعت مرارا على الحوار لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية مشيرة بجميع الأحوال إلى أن الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع كيم في حزيران/يونيو "لا يبدو أنه يسير بشكل جيد".

وحثت هوا جميع الأطراف على "مراجعة الذات لمعرفة السبب وعدم التخبط".

ويتوقع أن يلتقي كيم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الشهر المقبل في ثالث قمة بينهما هذا العام. واستبعد المتحدث باسم مون أن تعرقل التوترات الأخيرة بين واشنطن وبيونغ يانغ التحضيرات للقمة.

وقال كيم ايو-كيوم للصحافيين الاثنين "نعتقد أنه سيتم الالتزام بالاتفاق بين الكوريتين بعقد (القمة) في أيلول/سبتمبر".

وأضاف أن سيول "ليست في موقع" يتيح لها التحقق من صحة تقرير "واشنطن بوست" بشأن الرسالة التي بعثها كيم يونغ شول.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب