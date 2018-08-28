زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ ألغيت بسبب رسالة عدائية (تقرير)
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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 21 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى كوريا الشمالية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي ألغيت بعد تلقيه رسالة رأى مسؤولون أميركيون أنها عدائية من بيونغ يانغ.
وقالت الصحيفة إن المحتوى الدقيق للرسالة التي بعثها كيم يونغ شول، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، غير معروف.
وتسلم بومبيو الرسالة الجمعة وعرضها على الرئيس دونالد ترامب. وتوصلا إلى أنها تنطوي على درجة من العدائية تكفي لإلغاء الزيارة، بحسب ما ذكرت الصحيفة في ساعة متأخرة الاثنين نقلا عن مسؤولين اثنين في الإدارة.
وعند إلغائه الزيارة، غرّد ترامب قائلا إنه لم ير تقدما كافيا على صعيد نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.
وجاء قرار ترامب بالتزامن مع تقارير مستقلة ذكرت أن كوريا الشمالية لم تحرز تقدما كافيا أو لم تحرز أي تقدم لوقف برنامجها النووي رغم وعود خلال قمة تاريخية مع الزعيم كيم جونغ اون في حزيران/يونيو.
كما شن ترامب هجوما على الصين لعدم بذلها جهودا كافية في المساعدة في عملية نزع السلاح النووي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال زيارة لبومبيو إلى بيونغ يانغ عند التوصل الى "حل" للعلاقات التجارية الاميركية-الصينية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب