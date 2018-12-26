زيارة مفاجئة للرئيس الأميركي الى العراق لتفقد الجنود

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 09:54 م

ترامب وميلانيا مع الجنود في قاعدة الاسد الجوية في محافظة الانبار العراقية الاربعاء في 26 كانون الاول/ديسمبر 2018

قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الاربعاء بزيارة الى العراق هي الاولى الى منطقة معارك منذ انتخابه قبل عامين، برّر خلالها قراره بالانسحاب من سوريا.

وهبطت الطائرة التي تقل ترامب عند الساعة 19,16 بالتوقيت المحلي في قاعدة الاسد الجوية في محافظة الانبار، في غرب العراق بحسب مصور فرانس برس. وتحدث الرئيس الى الجنود كما التقى القادة العسكريين.

ورغم السرية التي احيطت بها الزيارة، إلا أن تكهنات سرت حول قيام ترامب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض عديد القوات في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز على تويتر ان "الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم ميلانيا "انها زيارة مفاجئة للشجعان المنتشرين حاليا في العراق".

والرحلات الرئاسية لتعزيز معنويات الجنود تقليد في سنوات الحرب في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، وقد تعرض ترامب لانتقادات لعدم توجهه حتى الآن الى منطقة حرب.

واكد الرئيس الأميركي مجددا خلال الزيارة أن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن تكون "شرطي" العالم، مدافعا عن قراره سحب جنود بلاده من سوريا.

وأضاف "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى شرطي العالم. انه أمر غير عادل عندما يقع العبء علينا، على الولايات المتحدة".

ودافع ترامب عن قراره حول سوريا قائلا إنه لن يكون هناك أي تأخير.

وأضاف انه أبلغ القادة العسكريين انه "لا يمكنكم الحصول على مزيد من الوقت. كان لديكم ما يكفي من الوقت".

وأكد خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية أن الولايات المتحدة تخوض معارك نيابة عن دول أخرى منذ فترة طويلة.

وقال في هذا السياق "لا نريد أن نكون عرضة للاستغلال اكثر من جانب دول تستغلنا وتستخدم جيشنا القوي لحمايتها، لانها لا تدفع في مقابل ذلك لكنها ستكون مضطرة الى ذلك".

وأضاف "نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم. نحن في بلدان لم يسمع بها معظم الناس. بصراحة، هذا أمر سخيف".

وأعاد تكرار أن تنظيم الدولة الإسلامية "هُزم بشكل كامل تقريباً".

وقد أدى قرار ترامب سحب القوات الاميركية من سوريا الى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس الذي لديه وجهة نظر تخالف ترامب حول القضية السورية.

كما أعلن الرئيس خفض عديد القوات في أفغانستان ما أثار العديد من الأسئلة حول الاستراتيجية العسكرية الجديدة والسياسة الخارجية التي تقودها واشنطن.

وبعد ماتيس، قرر مبعوث الولايات المتحدة للتحالف الدولي المناهض للجهاديين، بريت ماكغورك الاستقالة.

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ماكغورك كان قرر التخلي عن منصبه في شباط/فبراير، لكنه قدم هذا الموعد بعد التقلبات الأخيرة.

وأخذت هذه القرارات حلفاء الولايات المتحدة على حين غرة، حيث يدير الرئيس ظهره لعقود من التدخل الأميركي في الشرق الأوسط وأفغانستان.

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