هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 05:53 م

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير العدل السعودي السابق محمد بن عبد الكريم العيسى يؤم مصلّين قرب نصب معسكر أوشفيتز في بولندا في 23 كانون الثاني/يناير 2020.

قام مسؤولون مسلمون ويهود بزيارة "تاريخية" مشتركة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا الخميس تكريماً لضحايا المحرقة التي ارتكبتها ألمانيا النازية بحق ملايين اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، في خطوة تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هذا المعسكر على أيدي الجيش السوفياتي الأحمر في 27 كانون الثاني/يناير 1945.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي الأسبق محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي أمّ جمعاً من المصلّين قرب النصب التذكاري لضحايا المحرقة، إنّ الزيارة التي شارك فيها قرابة 60 مسؤولاً دينياً ونقابياً من جميع أنحاء العالم هي "واجب مقدّس وشرف عظيم".

وأمّ العيسى جمعاً من المصلّين قرب النصب التذكاري لضحايا معسكر أوشفيتز حيث أبادت ألمانيا النازية أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود.

من جهته قال ديفيد هاريس، المسؤول في "اللجنة اليهودية الأميركية" (إيه جي سي)، التي نظمت الزيارة ومقرها نيويورك إن هذا أول وفد إسلامي "يضم هذا القدر من المسؤولين الرفيعي المستوى يزور أوشفيتز أو أي معسكر موت نازي آخر" على الإطلاق.

وقتلت ألمانيا النازية في معسكر أوشفير مليون يهودي، غالبيتهم بغرف الغاز، من أصل ستة ملايين يهودي أبادتهم خلال الحرب العالمية الثانية.

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