هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2019 02:37 م

الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي يحيي انصاره في كييف في 20 ايار/مايو قبل جلسة تنصيبه

دعا الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الى انتخابات تشريعية مبكرة في 21 تموز/يوليو بحسب مرسوم نشر على موقع الرئاسة وأضفى طابعا رسميا على قرار حل البرلمان.

وجاء قرار زيلينسكي غداة تنصيبه.

وجاء في المرسوم أن هذه الوثيقة "تضع حدا لسلطة البرلمان" المناهض للرئيس الجديد و"تحدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 21 تموز/يوليو".

وكان زيلينسكي أعلن في خطاب تنصيبه الاثنين نيته حل البرلمان الحالي الذي انتخب اعضاؤه في 2014.

ويستند الرئيس الجديد الى الفوز الساحق الذي حققه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل ليفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة، وخصوصا أن حزبه "خادم الشعب"، ذا الحضور المحدود، يحظى باربعين في المئة من التأييد في نوايا التصويت وفق استطلاعات الرأي الاخيرة.

وفي خطاب تنصيبه الاثنين، حض الرئيس الجديد أيضا الوزراء على الاستقالة حتى لو أن القانون لا يلزم الحكومة الرحيل الا بعد الانتخابات التشريعية.

وعلى الاثر، أعلن رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان استقالته، ما يؤشر الى خلافه الكبير مع الرئيس الجديد.

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