زيمبابوي تصلي من أجل السلام بعد الانتخابات
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Altar boys prepare themselves ahead of Sunday Mass at the Sacred Heart Church in Harare(afp_tickers)
قاد عدد من رجال الدين صلوات من أجل السلام الاحد بعد اسبوع من الانتخابات التاريخية التي شابتها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.
وقال أحد المصلين ويدعى ايمانويل ماسفيكيني (46 عاما) "زيمبابوي الان تحتاج الى السلام والوحدة. وزيمبابوي معروفة بالسلام فهي بلد محب للسلام".
واضاف لوكالة فرانس برس امام كاتدرائية "سيكريد هارت" الكاثوليكية في العاصمة هراري "الناس يموتون لدعم السياسيين .. هذا أمر غير مبرر".
واضاف "انزعجت بشكل كبير وقلقت" من اضطرابات الاربعاء.
ودعا القادة الدينيين في البلد الذي تدين غالبية سكانه بالمسيحية، الى الهدوء بعد ان فتح الجنود النار وسط هراري على متظاهرين كانوا يحتجون على ما قالوا انه تزوير في الانتخابات ما ادى الى مقتل ستة أشخاص.
وركزت العظة خلال القداس الذي حضره مئات من المصلين على كيفية صنع السلام والابتعاد عن الماضي.
وأعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته ايمرسون منانغاغوا الذي دعا إلى التهدئة.
واكد منانغاغوا على ان الانتخابات كانت نزيهة وحرة متعهدا بطي صفحة عهد روبرت موغابي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 37 عاما، وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
واثارت حملة القمع التي اعقبت الانتخابات ادانة دولية وتعهد منانغاغوا بإجراء تحقيق مستقل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب