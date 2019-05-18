هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 10:19 ص

ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتشدد الايطالي ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ومارين لوبن رئيسة التجمع الوطني اليميني المتشدد الفرنسي ،في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2018 بروما.

يجمع رئيس حزب "الرابطة" الايطالي (يمين متشدد) السبت في معقله بميلانو ممثلي أحزاب قومية أوروبية قبل أسبوع من الانتخابات الاوروبية، في تظاهرة كبيرة أضعفت من زخمها فضيحة طالت حليفه النمساوي.

وقبل انطلاق هذا التجمع الكبير استقال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي (يمين متطرف) من منصبه كنائب للمستشار النمساوي السبت، وذلك بعد اتهامه بمحاولة الحصول عام 2017 على تمويل من ثري روسي مقابل صفقات.

وألغى النائب الاوروبي هارالد فيليمسكي رئيس لائحة حزب الحرية النمساوي للانتخابات الاوروبية، رحلته لميلانو بسبب ذلك. وسيحل محله النائب الاوروبي جورج ماير.

وقبل أسبوع من الاقتراع الاوروبي تأتي هذه الفضيحة في توقيت سيء لسالفيني وحليفته الرئيسية مارين لوبن رئيسة التجمع الوطني في فرنسا (يمين متشدد). ولم تعلق هذه الاخيرة مباشرة على الفضيحة وقالت صباح السبت في مؤتمر صحافي انها "قضية نمساوية داخلية"، مفضلة الاشادة ب "التجمع الودي" في ميلانو "للوطنيين ولأمم أوروبا".

وينوي سالفيني ولوبن ارساء تحالف بين 12 حزبا قوميا وتركز على الهوية الوطنية، رغم تباين مواقف هذه الاحزاب من عدة نقاط مثل الانضباط في مستوى الميزانية وتوزيع المهاجرين الموجودين في دول الاتحاد الاوروبي.

وهدفهما هو جعل كتلة "اوروبا الأمم والحريات" التي تضم أصلا "الرابطة" و"التجمع الوطني" و"حزب الحرية" النمساوي وحزب "مصلحة الفلامنك" الهولندي، ثالث كتلة في البرلمان الاوروبي، وهي مرتبة ينافس عليها أيضا "تحالف الديموقراطيين والليبراليين لأجل اوروبا" الذي يمكن أن يضم النواب الفرنسيين من تيار الرئيس ايمانويل ماكرون.

واغتنمت لوبن المؤتمر الصحافي صباح السبت لتنتقد بشدة مجددا الرئيس ايمانويل ماكرون الذي وصفته ب "الطفل الملك"، وأيضا الكتلة الليبرالية (تحالف الديموقراطيين والليبراليين لاجل اوروبا) التي قالت إنها مسؤولة عن تشجيع "الهجرة المكثفة".

من جانبه كثف ماتيو سالفيني الذي يشغل منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في ايطاليا، في الاسابيع الاخيرة من تجمعاته الانتخابية، داعيا بلا هوادة ناخبيه الى الإقبال على مكاتب الإقتراع.

وقال "ساعدونا لنصبح الحزب الأول في اوروبا لاستعادة مفاتيح بيتنا. الانتخابات الاوروبية هي استفتاء بين الحياة والموت وبين الماضي والمستقبل وبين اوروبا حرة ودولة اسلامية تقوم على الخوف" واصفا بشكل مسبق الممتنعين عن التصويت ب "المتواطئين مع ميركل وماكرون وسوروس".

واعتبرت لوبن السبت "ان الاتحاد الاوروبي نظام سجون مناهض بشكل عميق للديموقراطية وحصيلته جاءت مروعة".

-"تحقيقها مستحيل"-

ومن المتوقع تجمع الآلاف من أنصار حزب الرابطة السبت أمام ساحة كاتدرائية ديومو الشهيرة بميلانو التي سيخاطبهم من أمامها سالفيني ولوبن وأيضا غيرت فيلدرز رئيس حزب الحرية الهولندي، وذلك اعتبارا من الساعة 14,30 ت غ.

لكن الخلافات تبقى كثيرة ومنها مثلا طبيعة العلاقات مع روسيا، إذ إن سالفيني ولوبن مقربان من موسكو في حين تملك الاحزاب القومية في الدول الشيوعية السابقة، حساسية حيال ذلك.

ويرى سفين جيغولد وهو واحد من شخصيتين على رأس لائحة دعاة حماية البيئة (الخضر) الالمان، أن التحالف بين ماتيو سالفيني وجورج مويتن القيادي في حزب البديل لألمانيا المشارك في تجمع ميلانو، امر "مستحيل".

وأوضح جيغولد لوكالة الأنباء الإيطالية (أجي) أن "سالفيني يريد مثلا اعادة توزيع اللاجئين في اوروبا، وموتين لا يريد استقبال أي لاجىء. وعلاوة على ذلك يرفض موتين دفع اي أموال لدول جنوب أوروبا".

- غائبان كبيران -

يقر سالفيني بوجود تباينات مع التقليل من أهميتها. وقال الجمعة مدافعا عن مرونة في مستوى الموازنة "أعتقد أن الأرقام الجديدة للبرلمان الاوروبي والتوازنات الجديدة في المفوضية، ستتيح تغيير القواعد التي تخنق الاقتصاد".

ويتوقع، بحسب آخر الاستطلاعات، ان يحصل حزب الرابطة على 26 مقعدا في البرلمان الاوروبي (زيادة بعشرين مقعدا) والتجمع الوطني الفرنسي على 20 مقعدا (زيادة خمسة نواب) وحزب البديل لألمانيا على 11 مقعدا (زيادة بعشرة مقاعد).

وهناك احزاب اخرى أصغر، بعضها ليس مؤكدا أن يحصل على مقاعد مثل حزب الإرادة (فوليا) البلغاري او حزب الإتحاد الوطني القومي للوطن الأم (رودينا) السلوفاكي الذي يتوقع حصوله على مقعد واحد، وهي حاضرة في ميلانو.

وتشهد عاصمة مقاطعة لومبارديا في اليوم ذاته تظاهرة لمناهضي الفاشية.

لكن سيكون هناك غائبان بارزان.

الأول رئيس الحكومة المجري فيكتور اوربان الذي كان وعد سالفيني ب "التعاون" بعد الانتخابات الاوروبية لكنه يرفض أي تحالف مع لوبن او مع "حزب الحق والعدالة" البولندي، وذلك رغم زيارة سالفيني لوارسو في كانون الثاني/يناير الماضي.

اما الوجه الثاني فهو النائب الاوروبي هارالد فيليمسكي رئيس لائحة حزب الحرية النمساوي للانتخابات الاوروبية.

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