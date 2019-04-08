هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 10:39 ص

وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني خلال اجتماع للقوميين الاوروبيين في ميلانو في 8 نيسان/أبريل 2019

يوجه ماتيو سالفيني الرجل القوي في الحكومة الإيطالية زعيم اليمين المتطرف دعوة الإثنين لإنشاء تحالف للقوميين تمهيدا للانتخابات الأوروبية في أيار/مايو.

وقال سالفيني في نهاية الأسبوع الماضي "نريد تغيير أوروبا الحالية جذريا مع الحكمة والخطوات الملموسة كما نثبت في إيطاليا".

ووجه الدعوة إلى كافة القوى السياسية "التي تتقاسم رؤيتنا وهدفنا المشترك: أوروبا تعطي الأولوية للشعوب وليس للبيروقراطيين والمصرفيين والمحافظين وزوارق" المهاجرين السريين.

وسيعرض سالفيني مشروعه على الصحافيين في الساعة 10,30 (8,30 ت غ) في أحد فنادق ميلانو الفخمة ويأمل في جمع حتى 20 حزبا سياديا.

وكان أعلن عن تجمع كبير في أيار/مايو في ميلانو بحضور مارين لوبن. لكن لن يحضر الإثنين سوى أحزاب البديل من أجل ألمانيا والفنلنديين الحقيقيين والحزب الشعبوي الدنماركي.

وبين أهم الغائبين التجمع الوطني (فرنسا) وأيضا العدالة والقانون (بولندا) وحزب التحالف المدني المجري (فيديس) بزعامة فيكتور أوربان.

ويعبر رئيس الوزراء المجري باستمرار عن إعجابه بسالفيني لكن النواب الأوروبيين في حزبه أعضاء في الحزب الشعبوي الأوروبي (يمين) حتى وإن علق المحافظون الأوروبيون قبل أسابيع عضوية الحزب المجري في تكتلهم.

ويحلم سالفيني بتوحيد هذه القوى المشتتة تحت راية "القوميين". ولهذه الغاية التقى الجمعة مارين لوبن التي لطالما كانت نموذجه الأعلى وأعلن عن تجمع مشترك كبير في أيار/مايو.

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