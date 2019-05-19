هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 04:40 م

نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني يلقي كلمة خلال تجمّع للأحزاب القومية قبيل الانتخابات الأوروبية، في ميلانو في 18 أيار/مايو 2019

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الأحد أنّ انتقادات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمشروع مرسوم يهدف إلى تشديد التشريع المضاد للهجرة في إيطاليا، مثيرة للسخرية.

وقال سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ويتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف، إنّ الأمم المتحدة "منظمة دولية تكلّف المساهمين مليارات اليورو، وتضمّ دولاً مثل كوريا الشمالية وتركيا، وتأتي لتعظ إيطاليا بخصوص حقوق الإنسان؟ (...) هذا يبعث على السخرية".

وسيطرح مشروع المرسوم على مجلس الوزراء الإيطالي الإثنين يقترح منح وزير الداخلية سلطة منع دخول سفينة إلى المياه الإقليمية الإيطالية لأسباب تتعلق بالنظام العام.

وينص المشروع على غرامة تراوح بين 3,500 يورو و5,500 يورو لكل مهاجر يصل إلى إيطاليا على متن سفينة إنقاذ لم تحترم أوامر خفر السواحل.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى وزارة الخارجية الإيطالية، بعدم الموافقة على المرسوم الجديد.

وظلّت الأحد سفينة تستخدمها منظمة "سي ووتش" الألمانية وترفع العلم الهولندي، راسية على مسافة غير بعيدة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية جنوب صقلية، من دون أن تتمكن من الحصول على اذن يسمح لها بدخول ميناء الجزيرة. وحذّر سالفيني من أنّه لن يسمح في أي حال بدخولها.

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