سالفيني يصف ماكرون بأنه "صنيعة مختبر"

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 06:04 م

وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني خلال لقائه الصحافيين الاجانب في روما في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2018

اعلن ماتيو سالفيني الرجل القوي في الحكومة الايطالية وزعيم اليمين المتطرف أن أزمة "السترات الصفراء" تظهر أن الفرنسيين أدركوا ان رئيسهم ايمانويل ماكرون كان "صنيعة مختبر" للحفاظ على النظام القائم.

وقال سالفيني "يبدو لي مؤكدا أن ماكرون كان صنيعة مختبر تم اختراعه لمنع التغيير الوحيد الذي كان يرتسم في الافق"، من دون أن يشير علنا الى حليفته الفرنسية مارين لوبن.

وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين الاجانب في روما "أذكر بانه قبل بضعة اشهر فقط، كان ماكرون بطل اوروبا الجديدة بالنسبة الى اليسار الايطالي برمته. كان العبقري الجديد لاوروبا، المنقذ الجديد لاوروبا (...) لقد اخطأوا مجددا".

وتابع سالفيني "أفهم جيدا الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف وراء حركة آمل بأن تحقق أهدافا ملموسة"، مع تنديده ب"أي شكل من العنف".

لكنه قال أيضا "حين يرشق قوات الامن بزجاجات حارقة، أقف الى جانب قوات الامن".

وكان سالفيني قال أمام آلاف من أنصاره السبت في روما "من يزرع الفقر يحصد التظاهرات، من يزرع الوعود الكاذبة يحصد رد فعل الاطراف والارياف".

ويلقي ماكرون مساء الاثنين خطابا مرتقبا بعد إجرائه مشاورات مع القوى العاملة في فرنسا في محاولة لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"، الاسوأ منذ بدء ولايته.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك