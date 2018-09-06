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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 06:03 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:03

اعلن ماتيو سالفيني، زعيم اليمين الإيطالي المتطرف والرجل القوي في الحكومة، الخميس انه يدعم اليمين المتطرف السويدي الذي قد يصبح ثاني أكبر قوة في البلاد بعد انتخابات الأحد المقبل.

واختار سالفيني، الامين العام لحزب الرابطة الذي أصبح نائبًا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في حزيران/يونيو، إرسال بيان يحمل شعار الوزارة، بدلاً من تغريداته المعتادة أو استخدامه فيسبوك مباشرة.

وكتب "هناك انتخابات الاحد في السويد، مهد دولة الرعاية وحسن الاستقبال التي تواجه مشاكل خطيرة من حيث الاندماج. ليس من قبيل الصدفة، كما يندد حزب الديموقراطيين السويديين، بإن سخاء الدولة يعمل كمغناطيس يجذب اعدادا لا تحصى من المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف سالفيني "أبعث بأطيب تمنياتي لحزب جيمي أكيسون، بعد الانتخابات، آمل بأن أتمكن من مقابلته ورؤيته يشغل مناصب مرموقة في المؤسسات".

وتمنح الاستطلاعات "ديموقراطيو السويد"، الحزب المناهض للهجرة، نحو 20% من الأصوات اي سبع نقاط اكثر من الانتخابات التشريعية عام 2014.

وإذا لم تكن لديهم فرصة للوصول الى السلطة التنفيذية في هذه المرحلة، الا انه يمكنهم التأثير بشكل غير مسبوق.

وحصل حزب الرابطة في ايطاليا على 4% من الاصوات في انتخابات عام 2013، لكنه حصد 17% في الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار/مارس، في ظل تحالفه مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني.

لكن سالفيني شكل حكومة ائتلافية غير مسبوقة مع حركة خمس نجوم الشعبوية التي حصلت على 32,5% من الأصوات.

وتمنح استطلاعات الرأي حاليا حزب الرابطة اكثر من 30 في المئة من نوايا التصويت.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب