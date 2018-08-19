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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 03:17 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:17

وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني في موسكو في 16 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)