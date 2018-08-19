سالفيني يهدد باعادة مهاجرين عالقين قبالة لامبيدوزا الى ليبيا
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وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني في موسكو في 16 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
هدد وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الاحد باعادة نحو 180 مهاجرا عالقين منذ ثلاثة ايام قبالة جزيرة لامبيدوزا الى ليبيا في حال لم يتم التوصل الى حل اوروبي لاستقبالهم.
وترفض السلطات الاوروبية هذا الاحتمال لانها تعتبر ان ليبيا لا تتضمن مرفأ "آمنا"، الامر الذي يشترطه القانون البحري الدولي.
وقال سالفيني، وهو ايضا زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ونائب رئيس الوزراء، الاحد "اما تقرر اوروبا مساعدة ايطاليا في شكل ملموس، بدءا ب180 مهاجرا موجودين على متن السفينة ديتشيوتي، واما سنكون مجبرين (...) على اعادة من يتم انقاذهم في البحر الى ميناء ليبي".
والسفينة المذكورة تابعة لخفر السواحل الايطاليين وعالقة منذ الخميس قبالة جزيرة لامبيدوزا الايطالية بسبب عدم السماح لها بالرسو ومطالبة الحكومة السلطات في مالطا بتولي أمر المهاجرين.
لكن الحكومة المالطية التي اجازت الاربعاء للسفينة اكواريوس بانزال 141 مهاجرا في اراضيها تمهيدا لتوزيعهم في دول اوروبية اخرى، ردت ان المهاجرين رفضوا اي مساعدة من جانبها لانهم يرغبون في الوصول الى لامبيدوزا.
وقال وزير داخلية مالطا مايكل فاروجيا الاحد عبر تويتر ان تدخل خفر السواحل الايطاليين لم يكن بهدف انقاذ المهاجرين بل لمنع الزورق الذي يقلهم من دخول المياه الايطالية.
واضاف ان "تدخل سفينة تمارس حقها في حرية الملاحة في عرض البحر لا يعتبر عملية انقاذ".
واثار رد الفعل المالطي استياء السلطات الايطالية الممتعضة اصلا من عملية خفر السواحل الايطاليين التي لم تنل موافقة روما، بحسب سالفيني.
وكتب وزير النقل دانيلو تونينيلي الاحد على تويتر ان "سلوك مالطا مرفوض مجددا ويستأهل عقوبات".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب