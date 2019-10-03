هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 10:57 م

يتماثل السناتور الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة بيرني ساندرز للشفاء بعد خضوعه الأربعاء لعملية قسطرة إثر انسداد أحد شرايين قلبه، وهو ينوي المشاركة في المناظرة الديموقراطية التلفزيونية المقبلة، بحسب ما أعلنت زوجته الخميس.

وأعلن فريق حملة ساندرز الانتخابية في وقت سابق في بيان أنه "خلال أحد النشاطات الانتخابية مساء أمس (الثلاثاء) شعر السناتور ساندرز بألم في الصدر، وتبيَّن من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود، فتم وضع قسطرتين له". ونتيجة لذلك، كان ساندرز قد علّق حملته الانتخابية "حتى إشعار آخر".

والخميس، أعطت زوجة ساندرز تطمينات بشأن وضعه الصحّي، وقالت في رسالة إنّ "الأطبّاء راضون عن تحسّنه، ولا ضرورة لأي إجراءات إضافية".

وأشارت زوجة المرشّح الاشتراكي إلى أنّه من المفترض أن يُغادر المستشفى "قبل نهاية الأسبوع"، وأن يعود إلى بورلينغتون (فيرمونت) حيث يُقيم.

وأضافت "سيأخذ بضعة أيّام للراحة، لكنّه مستعدّ لمواصلة الطريق، وهو يُفكّر منذ الآن بمناظرة تشرين الأوّل/أكتوبر".

ومن المقرّر أن تجمع المناظرة التلفزيونيّة 12 مرشّحاً ديموقراطيّاً في الخامس عشر من تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي في إحدى جامعات ولاية أوهايو.

ويُعتبر السناتور ساندرز المعروف بمواقفه اليساريّة المتشدّدة أكبر المرشّحين الديموقراطيّين سنّاً، وسبق أن خسر في السّباق نفسه عام 2016 أمام هيلاري كلينتون التي فازت بترشيح الحزب الديموقراطي قبل أن يهزمها دونالد ترامب.

ويتنافس ساندرز للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بشكل خاص مع جو بايدن (76 عاماً) نائب الرئيس السابق باراك أوباما، وسناتورة ماساتشوستس إليزابيث وورن (70 عاماً).

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