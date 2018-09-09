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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 11:12 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:12

الشرطة الفرنسية تغلق طريقا في تراب بجنوب غرب باريس في 23 آب/اغسطس. (afp_tickers)