هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 01:28 ص

دورية عسكرية قرب مخيم غوديبو للاجئين في بوركينا فاسو في 3 شباط/فبراير 2020

قتل سبعة أشخاص، بينهم جنديان، في هجوم مسلّح استهدف الإثنين دورية عسكرية في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ "وحدة من المفرزة العسكرية لمنطقة بان (مقاطعة لوروم) تعرّضت لهجوم أثناء تسييرها دورية في هذه المنطقة. لقد قتل جنديان وخمسة مدنيين".

لكنّ مصدراً أمنياً آخر أوضح لفرانس برس أنّ القتلى المدنيين هم في الواقع "متطوعون للدفاع عن الوطن كانوا مع الوحدة العسكرية خلال تنفيذها مهمة تسيير دورية في المنطقة".

وأضاف "لقد أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح في الكمين".

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2019 يلجأ الجيش إلى تجنيد متطوعين للدفاع عن الوطن لمؤازرته في مهام المراقبة والحماية والتبليغ في مناطق سكنهم.

ويخضع هؤلاء لتدريب عسكري مدّته 14 يوماً ينصرفون بعدها لأداء مهامهم هذه.

لكنّ مصادر متطابقة تؤكّد أنّ هؤلاء المتطوعين يشاركون غالباً في مهمات قتالية ويحملون السلاح.

وفي 11 أيار/مايو الجاري قتل ثمانية جنود في هجوم شنّه جهاديون في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكررة، غالباً ما تتشابك مع نزاعات طائفية. وأدّت هذه الهجمات والنزاعات إلى مقتل أكثر من 850 شخصاً منذ 2015، وأجبرت نحو 840,000 شخص على الفرار من ديارهم.

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